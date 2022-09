Amici 22 | Ramon diventa l’idolo del web e fa un regalo alla Celentano

fiorellaqueen91 : RT @AmiciUfficiale: Le reazioni di Wax e Rita dopo la seconda puntata di #Amici22, una lettera e un regalo da parte di Ramon per la maestra… - GhirardiLara : RT @FratNiall91: ramon è l’icona trash di cui amici ogni anno ha bisogno #Amici22 - zazoomblog : Amici il regalo di Ramon ad Alessandra Celentano suscita reazioni - #Amici #regalo #Ramon #Alessandra… - depeloca : RT @cwteelii: il duo migliore di amici 22: ramon e la cele #Amici22 - colcuoreamille : RT @FratNiall91: ramon è l’icona trash di cui amici ogni anno ha bisogno #Amici22 -

22,: lettera di scuse ad Alessandra Celentano che lo ha sospeso/ Lui le regala i boxer maculati...Todaro coalizzati contro Alessandra Celentano I preannunciati due insegnanti rivali di22, ...Agnelli e Rita Danza. Quest'ultimi, infatti, sono finiti tra gli ultimi posti nella classifica ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Il danzatore ha scritto una lettera per l'insegnante. "In primis volevo Il momento più divertente è arrivato alla fine della lettera, quando Ramon ha annunciato il vero regalo: "Le voglio fare un rega ...