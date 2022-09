Uomini e Donne, Maria De Filippi sbeffeggia Riccardo Guarnieri: il siparietto (Di lunedì 26 settembre 2022) Maria De Filippi nelle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda più volte ha letteralmente riso in faccia a Riccardo Guarnieri. Il motivo? Il noto cavaliere del trono over ha cercato di corteggiare la nuova tronista Federica Aversano, ma quando ha saputo che per farlo doveva sedersi tra i corteggiatori, ed essere mandato a casa qualora la tronista decidesse di eliminarlo proprio come accade ai ragazzi, ha improvvisamente cambiato idea. Maria De Filippi rivela perché non partecipa mai né ai matrimoni né ai funerali La nota conduttrice Mediaset tempo fa ha rivelato come mai declina sistematicamente anche gli inviti delle persone care ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 settembre 2022)Denelle ultime puntate diandate in onda più volte ha letteralmente riso in faccia a. Il motivo? Il noto cavaliere del trono over ha cercato di corteggiare la nuova tronista Federica Aversano, ma quando ha saputo che per farlo doveva sedersi tra i corteggiatori, ed essere mandato a casa qualora la tronista decidesse di eliminarlo proprio come accade ai ragazzi, ha improvvisamente cambiato idea.Derivela perché non partecipa mai né ai matrimoni né ai funerali La nota conduttrice Mediaset tempo fa ha rivelato come mai declina sistematicamente anche gli inviti delle persone care ...

