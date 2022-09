Ucraina: Putin e Lukashenko, 'Occidente tratti la Russia con rispetto' (Di lunedì 26 settembre 2022) Mosca, 26 set. (Adnkronos) - L'Occidente dovrebbe trattare la Russia con rispetto. Lo ha affermato Vladimir Putin in un incontro con il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko. "Noi dovremmo essere trattati con rispetto", ha detto il presidente russo, commentando le parole di Lukashenko secondo cui Minsk non avrebbe parlato con l'Occidente con rispetto. Durante il loro incontro, il leader di Minsk ha dichiarato che Russia e BieloRussia non tollereranno l'umiliazione dall'Europa, sebbene il futuro sia di cooperazione, e Putin ha invitato l'Occidente a rispettare la Russia. "Ho già detto tre volte all'Europa - ha affermato Lukashenko ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Mosca, 26 set. (Adnkronos) - L'dovrebbe trattare lacon. Lo ha affermato Vladimirin un incontro con il suo omologo bielorusso Alexander. "Noi dovremmo essere trattati con", ha detto il presidente russo, commentando le parole disecondo cui Minsk non avrebbe parlato con l'con. Durante il loro incontro, il leader di Minsk ha dichiarato chee Bielonon tollereranno l'umiliazione dall'Europa, sebbene il futuro sia di cooperazione, eha invitato l'a rispettare la. "Ho già detto tre volte all'Europa - ha affermato...

