Totti e Blasi | svelati dettagli molto privati | “Quello che succedeva di notte”

Dopo la sua intervista choc concessa al Corriere della Sera Francesco Totti è rientrato in silenzio stampa, ma un suo caro amico ieri ha rivelato dei nuovi dettagli. Alex Nuccetelli in un'intervista rilasciata nel programma radiofonico Turchesando ha detto che la relazione tra l'ex capitano della Roma e Noemi procede a gonfie vele. L'uomo ha anche fatto delle dichiarazioni particolari su una confessione molto privata che gli avrebbe fatto Francesco, su Quello che succedeva in camera con Ilary Blasi. "Le cose tra loro procedono benissimo. Stanno molto bene entrambi. Lei non ha cavalcato l'onda mediatica, si è comportata bene. Sono in sintonia e molto coesi. Diciamo che sono sulla stessa lunghezza d'onda. Con Ilary Blasi? Qui di amore, ..."

