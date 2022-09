Silvia e Giulia Provvedi in lacrime: “Nostro padre ci è morto davanti agli occhi” (Di lunedì 26 settembre 2022) Claudio Provvedi, padre di Giulia e Silvia Provvedi, diventate famose come cantanti con il nome “Le Donatella”, è morto da dieci giorni e per le sue due figlie è stato un vero e proprio trauma. Nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, infatti, le due giovani donne hanno rivelato che l’uomo gli è letteralmente morto davanti agli occhi: erano in video chiamata con la nipotina, la figlia di Silvia, quando Claudio Provvedi ha avuto un infarto e si è accasciato a terra. Un vero trauma, che le ha lasciate sconvolte e scioccate oltre che addolorate. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, Giovanni Ciacci si scaglia contro Tina ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 settembre 2022) Claudiodi, diventate famose come cantanti con il nome “Le Donatella”, èda dieci giorni e per le sue due figlie è stato un vero e proprio trauma. Nell’intervista rilasciata aToffanin, infatti, le due giovani donne hanno rivelato che l’uomo gli è letteralmente: erano in video chiamata con la nipotina, la figlia di, quando Claudioha avuto un infarto e si è accasciato a terra. Un vero trauma, che le ha lasciate sconvolte e scioccate oltre che addolorate. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, Giovanni Ciacci si sca contro Tina ...

