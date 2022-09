Quello che vorreste chiedere a Zerocalcare a una cena tra amici (Di lunedì 26 settembre 2022) Zerocalcare, i libri, la serie tv, i cartoni sul web, il graphic journalism. Zerocalcare, che non si ferma veramente mai. È appena approdato su TikTok con la rubrica Le cose da sapere per guardare vol.1: Gli anelli del potere. Ha finito No Sleep till Shengal, il reportage del viaggio che lo ha portato in Iraq lo scorso anno per conoscere la comunità ezida di Shengal (in libreria con Bao Publishing, dal 4 ottobre). È pronto per la nuova tournée: il 10 ottobre sarà alla Sala Fucine di OGR Torino (prenotazioni online dal 22 settembre). E dato che con Strappare lungo i bordi il suo fandome ha raggiunto dimensioni XXL, ComicOut esce a settembre con una versione aggiornata di Leggere Zerocalcare 2.0. Nuova guida alla crescita di un antieroe. A cura di Laura Scarpa e Zerocalcare Fan Club, resterà in costante aggiornamento: ci ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 26 settembre 2022), i libri, la serie tv, i cartoni sul web, il graphic journalism., che non si ferma veramente mai. È appena approdato su TikTok con la rubrica Le cose da sapere per guardare vol.1: Gli anelli del potere. Ha finito No Sleep till Shengal, il reportage del viaggio che lo ha portato in Iraq lo scorso anno per conoscere la comunità ezida di Shengal (in libreria con Bao Publishing, dal 4 ottobre). È pronto per la nuova tournée: il 10 ottobre sarà alla Sala Fucine di OGR Torino (prenotazioni online dal 22 settembre). E dato che con Strappare lungo i bordi il suo fandome ha raggiunto dimensioni XXL, ComicOut esce a settembre con una versione aggiornata di Leggere2.0. Nuova guida alla crescita di un antieroe. A cura di Laura Scarpa eFan Club, resterà in costante aggiornamento: ci ...

