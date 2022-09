Qualcuno ha defecato su una scheda elettorale prima di metterla nell' urna

A Napoli un elettore ha spalmato delle feci su una scheda elettorale, ha scattato una foto nella cabina per immortalare il gesto e poi ha riposto la stessa nell'urna. La foto condivisa dal noto canale telegram Welcome To Favelas.





C'è chi ha preso sul serio l'invito postato sui social in questi giorni di seguire l'esempio di Paolo Villaggio nel celeberrimo sketch di "Fantozzi subisce ancora".

