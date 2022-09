Passaporti | 350 pronti ma non ritirati in questura - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 26 settembre 2022) In media 800 domande al mese, c'erano state polemiche per le lungaggini ma in tanti poi non hanno ritirato il ...

LA NAZIONE

In media 800 domande al mese, c'erano state polemiche per le lungaggini ma in tanti poi non hanno ritirato il ...... date di nascita, indirizzi email, domicili, numeri di telefono, patenti,ed eventuali ...aerea gestisce una flotta composta da più di 1.300 velivoli (circa 6.700 tratte quotidiane verso... Passaporti, 350 pronti ma non ritirati in questura Eppure ci sono ben 350 passaporti richiesti e non ritirati negli uffici della questura... Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...