P De Luca-Carfagna | figlio ‘governatore’ vince sfida

(Di lunedì 26 settembre 2022) Nelle elezioni del 2018 non si erano incrociati. Piero Deera candidato nel collegio uninominale Campania 2 di Salerno-Avellino, ma arrivo’ alla Camera attraverso il collegio plurinominale che gli riservo’ la scialuppa dei voti casertani. A Marail posto da capolista di Forza Italia nel plurinominale Campania 1 garanti’ l’elezione senza problemi. Le parti con il voto 2022 si sono invertite. Deper poche ore alleati, si sono ritrovati poi a confrontarsi dai listini del Pd e di Azione. Il primodel governatore della Campania, avvocato 42enne, ha cinque anni in meno del ministro per il Sud uscente, e un curriculum politico limitato alla precedente legislatura, con l’incarico di vice capogruppo Pd da due anni. E tornera’ a Montecitorio. Per Mara ...

Salerno . Non solo Antonio Iannone e Edmondo Cirielli, Piero De, Imma Vietri e Attilio Pierro. Nella nutrita pattuglia di parlamentari salernitani eletti nel ... con l'elezione di Mara(......CIRIELLI FORZA ITALIA ANTONIO TAJANI PARTITO DEMOCRATICO PIERO DEALLEANZA VERDI E SINISTRA FRANCESCO MARI MOVIMENTO 5 STELLE MICHELE GUBITOSA AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA MARA*...& Conferma per Michele Gubitosa (nella foto) del M5s& e Piero De Luca del Partito Democratico nel proporzionale in Campania.& Due.Eletti anche Gianpiero Zinzi della Lega, Mara Carfagna& per Azione -It ...