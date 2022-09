Monopattini elettrici, business in forte crescita. Ma sono amici o nemici dell'ambiente? (Di lunedì 26 settembre 2022) C'è chi li ama follemente e chi li odia visceralmente. Chi li usa dice che sono economici, veloci e pratici. ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 26 settembre 2022) C'è chi li ama follemente e chi li odia visceralmente. Chi li usa dice cheeconomici, veloci e pratici. ...

italiadeideliri : RT @rubino7004: Sì ma non dopo le 18:00 che ho pilates, poi apericena e mostra della Abramovic. Casomai ci briffiamo asap per organizzare u… - RRanchella : @ci_cinicamente Certamente sarebbe un idea più azzeccata di chi elargiva bonus per monopattini elettrici e allo ste… - assaloni : RT @rubino7004: Sì ma non dopo le 18:00 che ho pilates, poi apericena e mostra della Abramovic. Casomai ci briffiamo asap per organizzare u… - MGMastri : RT @rubino7004: Sì ma non dopo le 18:00 che ho pilates, poi apericena e mostra della Abramovic. Casomai ci briffiamo asap per organizzare u… - Testament73 : RT @rubino7004: Sì ma non dopo le 18:00 che ho pilates, poi apericena e mostra della Abramovic. Casomai ci briffiamo asap per organizzare u… -