La rivincita del Conte rosso sul Pd: "E ora guai a chi tocca il reddito di cittadinanza" (Di lunedì 26 settembre 2022) La profezia si è avverata, almeno ad ascoltare le sue prime dichiarazioni. "Guideremo l'agenda democratica e progressista in Italia". Giuseppe Conte parla dopo Giorgia Meloni. E si presenta in versione punto di riferimento dei progressisti. Annuncia un'opposizione "intransigente al governo di centrodestra". Che sostiene essere maggioranza in Parlamento e non nel paese. Colpa dunque dello strappo di Enrico Letta? Conte non chiude la porta, sfida il Pd a seguirlo, ma non nomina mai Enrico Letta. Si sente il re del sud, e così dicono i dati. E quindi annuncia giù le mani dal reddito di cittadinanza: "guai a chi lo tocca, saremo una barriera insuperabile. Chi lo tocca dovrà fare i conti con noi". Non infierisce su Luigi Di Maio e gli altri sciossinisti ("preferisco ...

