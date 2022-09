La democrazia | la spocchia di Alessandro Gassman | esplode la polemica

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) Resterà in Italia,. L'attore, figlio del grande Vittorio, pur avendo sempre dichiarato le proprie tendenze politiche di sinistra e anti-destra ha sì fatto campagna per il voto, contro l'astensionismo, ma non si è inserito nella lista dei vip o sedicenti tali che alla vigilia delle elezioni politiche avevano minacciato di lasciare il Paese e volare all'estero da "esiliati" in caso di vittoria di Giorgia Meloni e del centrodestra. Sul rampollo, insomma, la propaganda allarmistica e il terrorismo politico di Pd, Repubblica e dintorni non aveva attecchito più di tanto. La conferma? Il messaggio pubblicato su Twitter lunedì mattina, una volta preso atto del verdetto ormai certo delle urne. Fratelli d'Italia al 26%, centrodestra al governo e la Meloni, con ogni probabilità, premier a Palazzo Chigi. Uno scenario che ha sconvolto ...