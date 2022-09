Il M5S è il terzo partito. Ricciardi: “Ha saputo raccontare un programma credibile” (Di lunedì 26 settembre 2022) Applausi nella sede romana del M5S per le prime proiezioni, che danno il Movimento attorno al 16-17%. Diversi i big del Movimento presenti. Tra questi, oltre al presidente Giuseppe Conte, il presidente della Camera, Roberto Fico, il ministro Stefano Patuanelli, l’ex capo politico Vito Crimi, Paola Taverna, i vicepresidenti Riccardo Ricciardi e Michele Gubitosa. M5S, Ricciardi: “Siamo il terzo partito e quasi doppiato il quarto. La differenza l’ha fatta la chiarezza del nostro programma” “Siamo il terzo partito e quasi doppiato il quarto partito” ha detto il vicepresidente del M5s, Riccardo Ricciardi, che parla di “un successo elettorale, stando a questi dati, con il Movimento che si è compattato dietro a Conte e che ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) Applausi nella sede romana del M5S per le prime proiezioni, che danno il Movimento attorno al 16-17%. Diversi i big del Movimento presenti. Tra questi, oltre al presidente Giuseppe Conte, il presidente della Camera, Roberto Fico, il ministro Stefano Patuanelli, l’ex capo politico Vito Crimi, Paola Taverna, i vicepresidenti Riccardoe Michele Gubitosa. M5S,: “Siamo ile quasi doppiato il quarto. La differenza l’ha fatta la chiarezza del nostro” “Siamo ile quasi doppiato il quarto” ha detto il vicepresidente del M5s, Riccardo, che parla di “un successo elettorale, stando a questi dati, con il Movimento che si è compattato dietro a Conte e che ha ...

