Federico Rossi, primo atleta in carrozzina sullo Stelvio 'Un traguardo per tutti coloro che soffrono di disabilità' (Di lunedì 26 settembre 2022) La cima era solo il traguardo. 'Portare idealmente fin lassù tutti coloro che soffrono di disabilità molto più gravi e ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 26 settembre 2022) La cima era solo il. 'Portare idealmente fin lassùchedimolto più gravi e ...

albertoruggieri : RT @Luce_news: Federico Rossi, primo atleta in carrozzina sullo Stelvio “Un traguardo per tutti coloro che soffrono di disabilità” https://… - chiarab70 : RT @Luce_news: Federico Rossi, primo atleta in carrozzina sullo Stelvio “Un traguardo per tutti coloro che soffrono di disabilità” https://… - Luce_news : Federico Rossi, primo atleta in carrozzina sullo Stelvio “Un traguardo per tutti coloro che soffrono di disabilità” - ConventoLonato : A - annamariamoscar : In cima allo Stelvio sulla sedia a rotelle: l’impresa eroica di Federico Rossi ci invita a fare pace con i no… -