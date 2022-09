Engineering perfeziona closing di Be Shaping The Future, prossima l'Opa per delisting (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Engineering perfeziona il closing di Be Shaping The Future e lancerà un'Opa obbligatoria sulle residue azioni ordinare di Be finalizzata al de-listing di Be dal segmento Euronext Star Milan. Lo rende noto Engineering in un comunicato. Il perfezionamento della compravendita, si legge in una nota, era ancora soggetto al soddisfacimento, o alla rinuncia, delle seguenti condizioni sospensive (ciascuna, una 'Rimanente Condizione Sospensiva'): il perfezionamento degli accordi con azionisti di Be (diversi dai Venditori) per la vendita all'Acquirente di ulteriori azioni Be che, unitamente alle azioni acquisite dai Venditori, consentano all'Acquirente di acquisire una partecipazione complessiva in Be superiore al 50% delle azioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set. (Adnkronos) -ildi BeThee lancerà un'Opa obbligatoria sulle residue azioni ordinare di Be finalizzata al de-listing di Be dal segmento Euronext Star Milan. Lo rende notoin un comunicato. Ilmento della compravendita, si legge in una nota, era ancora soggetto al soddisfacimento, o alla rinuncia, delle seguenti condizioni sospensive (ciascuna, una 'Rimanente Condizione Sospensiva'): ilmento degli accordi con azionisti di Be (diversi dai Venditori) per la vendita all'Acquirente di ulteriori azioni Be che, unitamente alle azioni acquisite dai Venditori, consentano all'Acquirente di acquisire una partecipazione complessiva in Be superiore al 50% delle azioni ...

