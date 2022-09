Elezioni 2022 | exploit Fratelli d’Italia Meloni | “Abbiamo scritto storia”

(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Dagli italiani in questepolitiche è arrivata una indicazione chiara”. Così la leader di Fdi Giorgiacommentando, all’Hotel Parco dei Principi, i risultati dellepolitiche. “Oggila” hasu Facebook. In base ai dati del Viminale, quando sono state scrutinate 57.070 sezioni su 60.399, al Senato la coalizione di centrodestra è in testa con il 44,48%, conal 26,33%, mentre quella del centrosinistra è al 26,19%. Il Movimento 5 Stelle è al 15,21% e il terzo polo è al 7,67%.– Tutti i risultati in tempo realeL’indicazione arrivata dagli italiani “è per ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Paler… - Linkiesta : RT @yarynagrusha: Vince il bipopulismo, ma per il futuro un’alternativa c’è - intravaia2010 : Basta incapaci della politica travestiti da statisti alla guida della sinistra italiana. È bastato un gruppo di med… -

Per sapere la lista completa di tutti i candidati Pd nei seggi in Parlamento alleè possibile consultare questo link aggiornato ; in alternativa è in funzione il link fornito dal ..."Sarà un governo a guida Fdi". Con queste parole Giorgia Meloni dal palco del suo quartier generale ha annunciato la vittoria del centrodestra allepolitiche. Lo spoglio è ancora in corso ma il risultato è già chiaro. Al Senato il centrodestra è oltre il 43% e il centrosinistra al 27%. FdI è il primo partito con più del 26% dei ...Con il 44% dei voti alla Camera e altrettanti al Senato (i dati non sono ancora definitivi) la coalizione di centro-destra si aggiudica le elezioni politiche 2022. Fratelli d’Italia è il primo partito ...L'esponente del Partito democratico stacca di dieci punti percentuali De Bertoli nel capoluogo ma non basta per vincere le elezioni, qui il Movimento 5 stelle chiude davanti al Patt ma dietro il terzo ...