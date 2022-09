Elezioni 2022 | eletto Pisano che inneggiava a Hitler

(Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non è gradito. Per ora non è un nostro deputato. Né può iscriversi al gruppo di Fdi alla Camera”. A dirlo all’Adnkronos è Giampiero Cannella, commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia parlando dell’elezione di Calogerocon Fratelli d’Italia nel collegio uninominale di Agrigento. Nei giorni scorsiera stato sospeso dal partito perché su Facebook aveva pubblicato un post inneggiante ae Mussolini. “E’ stato deferito al collegio di garanzia e in attesa della decisione non può iscriversi al partito”, dice Cannella. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - EnricoAntonio68 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Macron: 'Continuiamo a lavorare insieme'. Esultano Le Pen e Orban. Berlino: 'L'Italia resti amica dell'U… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Macron: 'Continuiamo a lavorare insieme'. Esultano Le Pen e Orban. Berlino: 'L'Italia resti amica dell'U… -

... è deceduto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava nel seggio elettorale , che aveva raggiunto per esprimere il proprio voto per lepolitiche[VIDEO] . L'uomo ...Le curiosità di questeTra le curiosità da segnalare di questepolitiche c'è quella che alcuni leader di partito non si sono presentati nei collegi uninominali, preferendo sbarcare ...Il Pd al 17,66% in Molise. Il segretario dem Facciolla: ''Ora bisogna rimboccarsi le maniche per ritessere la tela con M5s e centristi in vista delle regionali'' ...Sono 147 i seggi uninominali assegnati alla Camera: 121 sono andati al centrodestra, 12 alla coalizione di centrosinistra, 10 al Movimento Cinque Stelle, due al Südtiroler Volkspartei e uno al movimen ...