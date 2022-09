Doogee S96 GT: upgrade per il primo smartphone con videocamera per la visione notturna (Di lunedì 26 settembre 2022) In questo articolo presentiamo il nuovo rugged phone Doogee S96 GT, dotato di videocamera per la visione notturna e di altre features I telefoni rugged sono progettati per scopi specifici e, per questo motivo, sono il modo migliore per testare nuove tecnologie. Uno dei più memorabili è l’S96 Pro di Doogee. Questo è infatti il primo smartphone con telecamera per la visione notturna. Due anni dopo, dopo averne venduti un milione sparsi in tutto il mondo, Doogee ha deciso di reinventarlo come S96 GT con funzionalità aggiornate. I principali miglioramenti L’azienda si è assicurata di mantenere un buon numero di caratteristiche precedenti per preservarne l’essenza ed il fascino. Doogee S96 GT ha lo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 settembre 2022) In questo articolo presentiamo il nuovo rugged phoneS96 GT, dotato diper lae di altre features I telefoni rugged sono progettati per scopi specifici e, per questo motivo, sono il modo migliore per testare nuove tecnologie. Uno dei più memorabili è l’S96 Pro di. Questo è infatti ilcon telecamera per la. Due anni dopo, dopo averne venduti un milione sparsi in tutto il mondo,ha deciso di reinventarlo come S96 GT con funzionalità aggiornate. I principali miglioramenti L’azienda si è assicurata di mantenere un buon numero di caratteristiche precedenti per preservarne l’essenza ed il fascino.S96 GT ha lo ...

