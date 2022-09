Don't Worry Darling è al primo posto al box office nonostante le recenti controversie (Di lunedì 26 settembre 2022) Don't Worry Darling è riuscito a raggiungere la vetta del box office statunitense a prescindere dalle controversie che hanno circondato il film e la regista/attrice Olivia Wilde. Don't Worry Darling non ha affatto deluso al botteghino: la seconda pellicola diretta da Olivia Wilde ha guadagnato 19,2 milioni a livello nazionale, conquistando il primo posto tra le uscite cinematografiche degli Stati Uniti. Il thriller psicologico, interpretato da Florence Pugh, Harry Styles, Gemma Chan, Chris Pine e Nick Kroll, ha anche ottenuto quasi 11 milioni di dollari sul mercato internazionale per un weekend di apertura globale da 30 milioni di dollari totali. Distribuito attraverso la Warner Bros. in 4.113 cinema, il dramma di due ore narra le vicende di una ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 settembre 2022) Don'tè riuscito a raggiungere la vetta del boxstatunitense a prescindere dalleche hanno circondato il film e la regista/attrice Olivia Wilde. Don'tnon ha affatto deluso al botteghino: la seconda pellicola diretta da Olivia Wilde ha guadagnato 19,2 milioni a livello nazionale, conquistando iltra le uscite cinematografiche degli Stati Uniti. Il thriller psicologico, interpretato da Florence Pugh, Harry Styles, Gemma Chan, Chris Pine e Nick Kroll, ha anche ottenuto quasi 11 milioni di dollari sul mercato internazionale per un weekend di apertura globale da 30 milioni di dollari totali. Distribuito attraverso la Warner Bros. in 4.113 cinema, il dramma di due ore narra le vicende di una ...

