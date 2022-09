claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: Crosetto: 'Meloni premier? Bisogna chiedere a Mattarella' Il video di @valentinivaler dal comitato elettorale di Fratelli… - marioricciard18 : Crosetto: «Crisi choc, Meloni non farà da sola». Intervista da rileggere con attenzione. Ora comincia la parte inte… - OmarPorro_Eu : RT @ilfoglio_it: Crosetto: 'Meloni premier? Bisogna chiedere a Mattarella' Il video di @valentinivaler dal comitato elettorale di Fratelli… - ilfoglio_it : Crosetto: 'Meloni premier? Bisogna chiedere a Mattarella' Il video di @valentinivaler dal comitato elettorale di F… - antoniobravetti : Crosetto: 'A Giorgia Meloni affiderei i miei figli' #ElezioniPolitiche22 -

Corriere della Sera

...ministro della Gioventù come lo era la piccola Giorgia nell'esecutivo di Berlusconi... Ma, come s'è visto nella campagna elettorale, gli inciampi li sa evitare. 'Mi dicono che non ho ......di Guido(consigliere di Giorgia e co - fondatore di FdI) o in alternativa quello della direttrice del Dis, Elisabetta Belloni, ex segretaria generale della Farnesina. All'Economia, ... Giorgia Meloni: da Crosetto il consigliere alla sorella che cita Tolkien, ecco la sua «comunità» "Bisogna chiedere a Mattarella. Lui è un convinto democratico, saprà analizzare molto meglio di me i numeri". Guido Crosetto rispon ...Lo ha detto Guido Crosetto parlando con i giornalisti nel comitato elettorale di Giorgia Meloni, all'hotel Parco dei Principi.