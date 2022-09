Con un campione del 49%, crescono i partiti della coalizione di destra (Di lunedì 26 settembre 2022) Secondo le proiezioni per il Senato diffuse da SWG per La7 con un campione del 49%, Meloni sarebbe solida al 26,1%, mentre la Lega risale all’8,8%. Il Pd rimane fermo al 18,7%, mentre il M5S è poco sotto al 16%. Il Terzo Polo resta sotto l’8% Centrodestra 44% Fratelli d’Italia 26,1% Lega 8,8% Forza Italia 8,2% Noi Moderati 0,90% Centrosinistra 26% PD 18,7% Verdi + Sinistra 3,6% +Europa 3,1% Impegno Civico 0,6% Movimento 5 Stelle 16% Terzo polo: Azione e Italia Viva 7,7% Italexit 1,7% seconde proiezioni viene segnalata una leggera crescita dei tre partiti della coalizione di destra. Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 settembre 2022) Secondo le proiezioni per il Senato diffuse da SWG per La7 con undel 49%, Meloni sarebbe solida al 26,1%, mentre la Lega risale all’8,8%. Il Pd rimane fermo al 18,7%, mentre il M5S è poco sotto al 16%. Il Terzo Polo resta sotto l’8% Centro44% Fratelli d’Italia 26,1% Lega 8,8% Forza Italia 8,2% Noi Moderati 0,90% Centrosinistra 26% PD 18,7% Verdi + Sinistra 3,6% +Europa 3,1% Impegno Civico 0,6% Movimento 5 Stelle 16% Terzo polo: Azione e Italia Viva 7,7% Italexit 1,7% seconde proiezioni viene segnalata una leggera crescita dei tredi

Agenzia_Ansa : FLASH | Prima proiezione Swg per La7 (campione al 11%) al Senato il Cdx è al 43,3%, il Cds al 25,4%. M5s 17%, il T… - gianlucarossitv : 25.9.2022 Oggi Karl Heinz #Rummenigge compie 67 anni! Campione d'Europa, due volte ViceCampione del Mondo con la Ge… - rtl1025 : ?? In base alla prima proiezione di Swg per La7 (campione al 2%) alla Camera #Fdi è primo partito con il 27%. il… - emamarro : RT @rtl1025: ?? La terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione del 21%) al #Senato vede #FdI primo partito al 25,4%, s… - BlackJack_1984 : RT @rtl1025: ?? La terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione del 21%) al #Senato vede #FdI primo partito al 25,4%, s… -