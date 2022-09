Comune di Brandico | Concorso per 1 Agente Polizia Locale

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comedi, categoria C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. Bando diSi rende noto che é indetto unpubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato del profilo professionale didi, categoria C, posizione economica C1. Requisiti ed Invio della Domanda Il bando integrale, con l'indicazione dei requisiti necessari per l'ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile ...