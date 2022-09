Chi vince nei duelli: Berlusconi torna, Di Maio fuori, Casini resta (Di lunedì 26 settembre 2022) Silvio Berlusconi torna in Senato, eletto nel collegio di Monza, Pierferdinando Casini resta, come da 39 anni a questa parte, in Parlamento, Luigi Di Maio, arrivato nel 2013 con il Movimento Cinquestelle, rieletto nel 2018 alla guida di un partito con oltre il 30%, ne rimane fuori dopo averne fondato un altro, Impegno civico, che resta sotto la soglia dell'1%. E ancora: Elisabetta Casellati, presidente del Senato, vince, Carlo Cottarelli, capolista del centrosinistra al Nord, perde la sfida con Daniela Santanché e per la prima volta metterà piede a Palazzo Madama Ilaria Cucchi per l'Alleanza Verdi-Sinistra contenuta nella coalizione progressista.A scrutinio completato l'ex presidente della Camera Pierferdinando Casini, candidato dal ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 settembre 2022) Silvioin Senato, eletto nel collegio di Monza, Pierferdinando, come da 39 anni a questa parte, in Parlamento, Luigi Di, arrivato nel 2013 con il Movimento Cinquestelle, rieletto nel 2018 alla guida di un partito con oltre il 30%, ne rimanedopo averne fondato un altro, Impegno civico, chesotto la soglia dell'1%. E ancora: Elisabetta Casellati, presidente del Senato,, Carlo Cottarelli, capolista del centrosinistra al Nord, perde la sfida con Daniela Santanché e per la prima volta metterà piede a Palazzo Madama Ilaria Cucchi per l'Alleanza Verdi-Sinistra contenuta nella coalizione progressista.A scrutinio completato l'ex presidente della Camera Pierferdinando, candidato dal ...

