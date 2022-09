ATP Tel Aviv 2022, Luca Nardi si arrende a Edan Leshem nell’ultimo turno delle qualificazioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Una sconfitta amara. Luca Nardi (n.151 del mondo) si ferma nell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP250 di Tel Aviv. Sul veloce indoor israeliano l’azzurro, classe 2003, è stato sconfitto dal padrone di casa Edan Leshem (n.446 ATP) per 6-4 7-6 (4). Un ko tra mille rimpianti per la gestione del confronto di Nardi che avrebbe potuto con maggior continuità nel proprio tennis portare a casa la partita. Nel primo set i servizi la fanno da padroni nei primi otto game. Nel nono il nostro portacolori perde la misura del campo, trovandosi sotto 0-40. Salva quattro palle break il nativo di Pesaro, ma ai vantaggi si smarrisce. L’israeliano conferma il break e archivia il parziale sul 6-4. Nel secondo set c’è la reazione di ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Una sconfitta amara.(n.151 del mondo) si fermadell’ATP250 di Tel. Sul veloce indoor israeliano l’azzurro, classe 2003, è stato sconfitto dal padrone di casa(n.446 ATP) per 6-4 7-6 (4). Un ko tra mille rimpianti per la gestione del confronto diche avrebbe potuto con maggior continuità nel proprio tennis portare a casa la partita. Nel primo set i servizi la fanno da padroni nei primi otto game. Nel nono il nostro portacolori perde la misura del campo, trovandosi sotto 0-40. Salva quattro palle break il nativo di Pesaro, ma ai vantaggi si smarrisce. L’israeliano conferma il break e archivia il parziale sul 6-4. Nel secondo set c’è la reazione di ...

