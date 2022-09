Andrea Giambruno, chi è il compagno di Giorgia Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) Insieme da 7 anni, Giorgia Meloni e Andrea Giambruno vivono a Roma e sono una coppia di fatto: non sono sposati e hanno una figlia di 7 anni che si chiama Ginevra. In più occasioni lei ha ironizzato sul fatto di avere una sorta di “nemico in casa” perché Andrea è di sinistra. Ospite in una puntata de Il Testimone condotto da Pif, Meloni ha dichiarato: “Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera”. Chi è Andrea Giambruno Classe 1981, Andrea Giambruno è originario di Milano, ha 41 anni ed è un noto giornalista televisivo nonché autore di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Insieme da 7 anni,vivono a Roma e sono una coppia di fatto: non sono sposati e hanno una figlia di 7 anni che si chiama Ginevra. In più occasioni lei ha ironizzato sul fatto di avere una sorta di “nemico in casa” perchéè di sinistra. Ospite in una puntata de Il Testimone condotto da Pif,ha dichiarato: “Il mioè di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera”. Chi èClasse 1981,è originario di Milano, ha 41 anni ed è un noto giornalista televisivo nonché autore di ...

