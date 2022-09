Teocoli: “Milan un treno, con il Napoli meritava di più. Caccamo guarda sempre gli azzurri” (Di domenica 25 settembre 2022) Teo Teocoli attore e comico, parla di Milan-Napoli: “I rossoneri meritavano almeno il pareggio contro la squadra di Spalletti”. Lo storico tifoso del Milan a Libero Quotidiano ha detto: “Con il Napoli è andato come un treno, ha preso due traverse e meritava almeno il pareggio. Sa che dico? Bravo Paaaaooolino! Cesarone Maldini è nel mio cuore, pensi che la prima volta che lo imitai in televisione, con quella parrucchetta da Beatles, Cesare si incacchió di brutto. La sera mi telefonò: Teo, che cacchio fai? Mi prendi per il sedere? Ci conosciamo da 40 anni, che due paia di palle! Risposi: Cesare, vuoi dire che hai quattro palle? Paolo è il regista di questa società che si è ricreata con giocatori giovani e una gestione assennata. Alla fine della sua ... Leggi su napolipiu (Di domenica 25 settembre 2022) Teoattore e comico, parla di: “I rossonerino almeno il pareggio contro la squadra di Spalletti”. Lo storico tifoso dela Libero Quotidiano ha detto: “Con ilè andato come un, ha preso due traverse ealmeno il pareggio. Sa che dico? Bravo Paaaaooolino! Cesarone Maldini è nel mio cuore, pensi che la prima volta che lo imitai in televisione, con quella parrucchetta da Beatles, Cesare si incacchió di brutto. La sera mi telefonò: Teo, che cacchio fai? Mi prendi per il sedere? Ci conosciamo da 40 anni, che due paia di palle! Risposi: Cesare, vuoi dire che hai quattro palle? Paolo è il regista di questa società che si è ricreata con giocatori giovani e una gestione assennata. Alla fine della sua ...

