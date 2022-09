Silvio Berlusconi e il suo ultimo miglio: la triste caduta di un leader politico (Di domenica 25 settembre 2022) Roma, 25 set – Silvio Berlusconi ha probabilmente condotto in prima persona la sua ultima campagna elettorale relativa alle elezioni nazionali. L’età anagrafica ormai avanzata e le condizioni di salute da anni precarie fanno presumere che difficilmente il Cavaliere potrà ancora per numerosi anni concedersi apparizioni territoriali e televisive con una certa lucidità e frequenza. Pertanto, l’impegno esercitato in questa tornata elettorale assume ancora maggior valore, e un gusto politicamente agrodolce. Il lungo successo di Silvio Berlusconi In primis, al netto delle considerazioni individuali sulla figura umana, professionale e politica di Silvio Berlusconi, appare doveroso e necessario menzionarne l’importante parabola: con la sua carriera imprenditoriale e la sua discesa in campo nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 settembre 2022) Roma, 25 set –ha probabilmente condotto in prima persona la sua ultima campagna elettorale relativa alle elezioni nazionali. L’età anagrafica ormai avanzata e le condizioni di salute da anni precarie fanno presumere che difficilmente il Cavaliere potrà ancora per numerosi anni concedersi apparizioni territoriali e televisive con una certa lucidità e frequenza. Pertanto, l’impegno esercitato in questa tornata elettorale assume ancora maggior valore, e un gusto politicamente agrodolce. Il lungo successo diIn primis, al netto delle considerazioni individuali sulla figura umana, professionale e politica di, appare doveroso e necessario menzionarne l’importante parabola: con la sua carriera imprenditoriale e la sua discesa in campo nel ...

Adnkronos : Il presidente russo Vladimir '#Putin è stato spinto a fare questa operazione speciale in Ucraina' per 'sostituire i… - PagellaPolitica : Oggi, intervistato dal Sole 24 Ore, Matteo Salvini dice che tagliare le tasse porta «sempre» un recupero dell’evasi… - carlogarganese : Silvio Berlusconi to Max Allegri today #MonzaJuventus - IlPrimatoN : Il risultato elettorale passerà alla storia come l’ultimo successo o fallimento di Silvio Berlusconi, leader fino a… - leftsnoopy : RT @PaoloBorg: Mentre l'inchiesta dell'Onu inchioda i russi su bombe su civili, torture e stupri anche su bambini di 4 anni @berlusconi str… -