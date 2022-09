Serie D, Catania SSD: boom di abbonamenti! (Di domenica 25 settembre 2022) Tutti ci ricordiamo gli anni della Serie A ma adesso il Catania è ripartito dalla Serie D con una nuova proprietà e ovviamente ambizioni molto alte per cercare di risalire il più velocemente possibile con la tifoseria che ha fatto registrare dati incredibili nella campagna abbonamenti. Ma andiamo a vedere l’excursus della società etnea. Calcio Catania, cos’è successo Otto anni di Serie A consecutivi, ottimi risultati e appellativo di “piccolo Barcellona” con uno zoccolo duro di giocatori argentini guidati da allenatori che hanno raggiunto poi grandi risultati. Sono transitati da Catania nomi come Maxi Lopez, Mascara, Papu Gomez, Vargas, Lodi ed allenatori come Simeone, Montella e Mihajlovic. Poi le difficoltà con la retrocessione in Serie B, il calcioscommesse e la ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 25 settembre 2022) Tutti ci ricordiamo gli anni dellaA ma adesso ilè ripartito dallaD con una nuova proprietà e ovviamente ambizioni molto alte per cercare di risalire il più velocemente possibile con la tifoseria che ha fatto registrare dati incredibili nella campagna abbonamenti. Ma andiamo a vedere l’excursus della società etnea. Calcio, cos’è successo Otto anni diA consecutivi, ottimi risultati e appellativo di “piccolo Barcellona” con uno zoccolo duro di giocatori argentini guidati da allenatori che hanno raggiunto poi grandi risultati. Sono transitati danomi come Maxi Lopez, Mascara, Papu Gomez, Vargas, Lodi ed allenatori come Simeone, Montella e Mihajlovic. Poi le difficoltà con la retrocessione inB, il calcioscommesse e la ...

