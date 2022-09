Roma, Spinazzola: “Ho chiesto io a Mancini di non convocarmi” (Di domenica 25 settembre 2022) Roma Spinazzola- La Roma sta lavorando in maniera molto dura a Trigoria, in vista dei prossimi impegni stagionali. Al rientro dalla Nations League, i Giallorossi sfideranno l’Inter. Il terzino sinistro della Roma, Leonardo Spinazzola, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il giocatore ex Atalanta, ha parlato della scelta di non farsi convocare da Mancini e ha detto la sua sul momento non al top dei Capitolini. Di seguito, ecco le parole dell’ex Juventus: Sulla mancata convocazione: “Quella di non andare a Coverciano è stata una mia richiesta al ct Mancini, il mister ha capito e mi ha concesso questi dieci giorni per rimettermi in forma e fare lavori specifici per il polpaccio”. Lo ha detto Leonardo Spinazzola ai canali del club ... Leggi su seriea24 (Di domenica 25 settembre 2022)- Lasta lavorando in maniera molto dura a Trigoria, in vista dei prossimi impegni stagionali. Al rientro dalla Nations League, i Giallorossi sfideranno l’Inter. Il terzino sinistro della, Leonardo, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il giocatore ex Atalanta, ha parlato della scelta di non farsi convocare dae ha detto la sua sul momento non al top dei Capitolini. Di seguito, ecco le parole dell’ex Juventus: Sulla mancata convocazione: “Quella di non andare a Coverciano è stata una mia richiesta al ct, il mister ha capito e mi ha concesso questi dieci giorni per rimettermi in forma e fare lavori specifici per il polpaccio”. Lo ha detto Leonardoai canali del club ...

ilRomanistaweb : ?? #Spinazzola, lavoro extra per tornare più forte di prima L’esterno sinistro giallorosso in campo a #Trigoria senz… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #Spinazzola: 'Mi manca ancora qualcosa. Devo lavorare di più per tornare a posto' #ASRoma #ASR ?? -