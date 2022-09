Questa non è la prima volta che l’Iran blocca l’accesso a Internet (Di domenica 25 settembre 2022) Secondo l’osservatorio indipendente NetBlocks, l’Iran ha bloccato l’accesso a Internet nella capitale Teheran in seguito alle proteste per la morte di Masha Amini, la donna di 22 anni morta in carcere a Teheran il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa perché non indossava correttamente l’hijab. Secondo NetBlocks, nel resto del Paese è stato bloccato anche l’accesso a Instagram e WhatsApp, il tutto per impedire ai manifestanti di organizzarsi e scambiarsi informazioni e quindi per far terminare le manifestazioni che vanno avanti da giorni in varie città dell’Iran. Una parte della rivolta, in effetti, aveva preso avvio proprio sui social, dove alcune donne avevano registrato e pubblicato dei video in cui si tagliavano i capelli ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 25 settembre 2022) Secondo l’osservatorio indipendente NetBlocks,hatonella capitale Teheran in seguito alle proteste per la morte di Masha Amini, la donna di 22 anni morta in carcere a Teheran il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa perché non indossava correttamente l’hijab. Secondo NetBlocks, nel resto del Paese è statoto anchea Instagram e WhatsApp, il tutto per impedire ai manifestanti di organizzarsi e scambiarsi informazioni e quindi per far terminare le manifestazioni che vanno avanti da giorni in varie città del. Una parte della ri, in effetti, aveva preso avvio proprio sui social, dove alcune donne avevano registrato e pubblicato dei video in cui si tagliavano i capelli ...

