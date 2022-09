Paola222006421 : RT @fattoquotidiano: Mps, Ita Airways, Tim, Ilva. Ecco i dossier industriali che il prossimo governo dovrà affrontare sin dal primo giorno… - fattoquotidiano : Mps, Ita Airways, Tim, Ilva. Ecco i dossier industriali che il prossimo governo dovrà affrontare sin dal primo gior… - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Non solo Pnrr, questione energetica e politica internazionale. Il prossimo governo dovrà anche affrontare i dossier Montep… - graziellacesari : RT @ilfoglio_it: Non solo Pnrr, questione energetica e politica internazionale. Il prossimo governo dovrà anche affrontare i dossier Montep… - dal1472al : Per Mps, Tim e Ita, Draghi ha tracciato la strada. Che farà il nuovo governo? | Il Foglio | -

Il Foglio

Non solo Pnrr, questione energetica e politica internazionale. Esiste un'agenda Draghi anche per la finanza, una strada tracciata per alcuni dossier delicati, come Montepaschi, Tim e. Esiste, certo, per il nuovo governo la possibilità di incidere in queste tre partite, di cambiarne il corso, dal momento che lo stato detiene un potere decisionale come azionista o una capacità ...Ma ad aspettare il prossimo esecutivo ci sono anche i destini di, con Delta che accelera per chiudere la privatizzazione, e quelli di, su cui è stato approvato l'aumento di capitale da 2,5 ... Per Mps, Tim e Ita, Draghi ha tracciato la strada. Che farà il nuovo governo Per quanto concerne le politiche industriali sono quattro le patate bollenti che il prossimo esecutivo si troverà a dover maneggiare sin dai primi minuti a palazzo Chigi. Ita Airways, banca Mps, Ilva ...La Cgia: "Tra caro-energia e bonus servono 40 miliardi". Le sfide: cuneo fiscale e pensioni Dall'emergenza energetica, alla difesa della crescita attraverso il taglio delle tasse fino al nodo delle pe ...