MJF: "Odio la NJPW, non ci andrei nemmeno se mi pagassero 1 miliardo di dollari" (Di domenica 25 settembre 2022) Le intenzioni di MJF sono ormai chiare da tempo, il Salt of The Earth ha intenzione di scatenare una vera e propria 'Bidding War' quando il suo contratto scadrà nel 2024. MJF ha più volte dichiarato che non avrebbe problemi a cambiare federazione ed ha intenzione di legarsi alla compagnia che lo pagherà di più, tra le varie promotion il Devil Himself ha però categoricamente escluso la NJPW. Di recente, ai microfoni di Barstool Rasslin, MJF ha affermato con chiarezza che non combatterà mai per la più grande federazione giapponese anche se gli offrissero un contratto da un miliardo di dollari. "Non capisco perché la NJPW sia considerata da molti come una federazione importante" Come al solito MJF non si è minimamente risparmiato ed ha fatto partire dei veri e propri missili contro la NJPW.

