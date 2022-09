Memo Remigi in lacrime | il doloroso racconto della malattia

Michele86047708 : @altrogiornorai1 Bravissimi tutti voi @serenabortone @memo_remigi_ @antomezzancella @JessicaMorlacc1 @laurafreddifan - OrianaVilla9 : RT @DiTopazio: @altrogiornorai1 @serenabortone @JessicaMorlacc1 @antomezzancella @memo_remigi_ @lucatommassini1 Complimenti a questo progra… - memo_remigi_ : Dai Franco, meglio di no!! - madegliespo : RT @ilpensologo: Memo Remigi scatenato: a 84 anni dà uno 'schiaffone' a Francesco Oppini nello studio di Serena Bortone. Non so cosa sia su… - Maria40264097 : @altrogiornorai1 @serenabortone @JessicaMorlacc1 @antomezzancella @memo_remigi_ @lucatommassini1 Oggi la puntata mi… -

Presenti in studio come ogni giorno Francesco Oppini,, Romina Carrisi e Jessica Morlacchi. Una prima parte della puntata, come spesso accade in queste settimana, è stata dedicata alla ...Luca Tommasini ha rivelato: 'Io ho molte fobie ma non ne dico neanche una perché poi le altre si offendono' mentreha aggiunto di averne molte e Laura Freddi ha sottolineato di non averne,...Nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la conduttrice ha ospitato Elenoire Casalegno. La showgirl ha rilasciato un'intervista molto interessante. A Oggi è un altro giorno, nella giorn ...Oggi è un altro giorno, diretta movimentata per la conduttrice ed i suoi ospiti: "Ognuno ha una fobia" Nella puntata di oggi, venerdì 23 settembre, del ...