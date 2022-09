Mara Venier e la gaffe su Andrea Iannone ed Elodie, la conduttrice ha finto di non conoscerlo? (Di domenica 25 settembre 2022) Mara Venier sa bene come tenere incollato il suo pubblico allo schermo e anche oggi ha fatto lo stesso con la sua Domenica In invitando nel suo salotto la protagonista del momento (tra successi e gossip) ovvero la bella Elodie. La cantante nelle scorse settimane si è prestata anche alla recitazione riuscendo e convincendo gli addetti ai lavori ma anche nella vita privata le cose vanno bene visto che spesso Chi testimonia la sua particolare amicizia con Andrea Iannone con tanto di foto e scatti rubati, ma cosa c’è di vero? Alla domanda che assilla i fan in questi giorni, ha risposto proprio la diretta interessata che ospite di Mara Venier ha rivelato di avere un’amicizia particolare con l’ex di Belen Rodriguez: “Mi frequento con Andrea da circa due ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 settembre 2022)sa bene come tenere incollato il suo pubblico allo schermo e anche oggi ha fatto lo stesso con la sua Domenica In invitando nel suo salotto la protagonista del momento (tra successi e gossip) ovvero la bella. La cantante nelle scorse settimane si è prestata anche alla recitazione riuscendo e convincendo gli addetti ai lavori ma anche nella vita privata le cose vanno bene visto che spesso Chi testimonia la sua particolare amicizia concon tanto di foto e scatti rubati, ma cosa c’è di vero? Alla domanda che assilla i fan in questi giorni, ha risposto proprio la diretta interessata che ospite diha rivelato di avere un’amicizia particolare con l’ex di Belen Rodriguez: “Mi frequento conda circa due ...

