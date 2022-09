LIVE Ciclismo, Mondiali 2022 in DIRETTA: undici al comando, insegue Battistella. Gruppo a 7? (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.59 Samuele Battistella (Italia), Luke Plapp (Australia), Ben O’Connor (Australia), Pavel Sivakov (Francia) e Pieter Serry (Belgio) sono a 2? dai fuggitivi. 4.57 Il Gruppo si è completamente fermato: ritardo di oltre 7? dalla vetta. 4.54 Esce dal plotone anche Vitaliy Buts. 4.52 Il Gruppo ora ha rallentato, margine dei fuggitivi superiore ai 5?. 4.50 170 chilometri all’arrivo. 4.48 Terminata anche la seconda tornata, dieci giri alla conclusione. 4.45 Da sottolineare l’azione degli undici. Ricordiamo all’attacco sempre Pier-André Coté (Canada), James Fouché (Nuova Zelanda), Michael Kukrle (Repubblica Ceca), Emils Liepins (Lettonia), Scott McGill (Stati Uniti), Lukasz Owsian (Polonia), Simon Pellaud (Svizzera), Jaka Primozic (Slovenia), Juraj ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.59 Samuele(Italia), Luke Plapp (Australia), Ben O’Connor (Australia), Pavel Sivakov (Francia) e Pieter Serry (Belgio) sono a 2? dai fuggitivi. 4.57 Ilsi è completamente fermato: ritardo di oltre 7? dalla vetta. 4.54 Esce dal plotone anche Vitaliy Buts. 4.52 Ilora ha rallentato, margine dei fuggitivi superiore ai 5?. 4.50 170 chilometri all’arrivo. 4.48 Terminata anche la seconda tornata, dieci giri alla conclusione. 4.45 Da sottolineare l’azione degli. Ricordiamo all’attacco sempre Pier-André Coté (Canada), James Fouché (Nuova Zelanda), Michael Kukrle (Repubblica Ceca), Emils Liepins (Lettonia), Scott McGill (Stati Uniti), Lukasz Owsian (Polonia), Simon Pellaud (Svizzera), Jaka Primozic (Slovenia), Juraj ...

