LIVE Ciclismo, Mondiali 2022 in DIRETTA: iniziata la corsa! (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.27 Subito i primi scatti, accelerazioni per corridori di squadre di terza e quarta fascia. 2.24 SI PARTE UFFICIALMENTE! 2.21 6 chilometri prima di arrivare al via ufficiale. 2.20 Inizia il tratto di trasferimento. 2.18 L’Italia schiera Alberto Bettiol come punta principale, ma tra gli otto uomini di Daniele Bennati, al suo primo Mondiale da ct, occhio anche a capitani del calibro di Matteo Trentin ed Andrea Bagioli. 2.16 Al via anche Julian Alaphilippe, due volte campione in carica, ma con una condizione fisica non eccezionale. 2.14 Se gli appassionati di tutto il mondo si augurano un epico duello tra i grandi rivali Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, tanti corridori sono pronti ad inseguire il successo giocando ogni carta. Tadej Pogacar, Michael Matthews, Remco Evenepoel e Biniam Girmay sono solo alcuni ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.27 Subito i primi scatti, accelerazioni per corridori di squadre di terza e quarta fascia. 2.24 SI PARTE UFFICIALMENTE! 2.21 6 chilometri prima di arrivare al via ufficiale. 2.20 Inizia il tratto di trasferimento. 2.18 L’Italia schiera Alberto Bettiol come punta principale, ma tra gli otto uomini di Daniele Bennati, al suo primo Mondiale da ct, occhio anche a capitani del calibro di Matteo Trentin ed Andrea Bagioli. 2.16 Al via anche Julian Alaphilippe, due volte campione in carica, ma con una condizione fisica non eccezionale. 2.14 Se gli appassionati di tutto il mondo si augurano un epico duello tra i grandi rivali Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, tanti corridori sono pronti ad inseguire il successo giocando ogni carta. Tadej Pogacar, Michael Matthews, Remco Evenepoel e Biniam Girmay sono solo alcuni ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali 2022 in DIRETTA: Van der Poel e Van Aert favoriti Italia per il miracolo. Si parte alle 2.15… - SpazioCiclismo : Appuntamento a questa notte, dalle 2:15, per seguire assieme a noi sin dalle battute iniziali la prova in linea uom… - VELOSPORT1960 : - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2022 in DIRETTA: vanno via in cinque c’è Elisa Longo Borghini! - #Ciclismo… -