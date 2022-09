La più deprimente campagna si è chiusa col più bel “comizio” Del Papa

Leggi su formiche

(Di domenica 25 settembre 2022) La piùdelle campagne elettorali della nostra storia è finita con il più bel “” che si potesse sperare di sentire, quello di Francesco ad Assisi. Sì lo so, non era un, ma anche quelle strazianti invettive di questo o quel politicante non erano comizi. Dunque mi consento il gioco di parole e dico che il primodegno di essere ascoltato lo ha pronunciato ile dobbiamo ringraziarlo e magari, possibilmente, anche capirlo. Nella nostra società liquida infatti è arrivata l’armata vincente, quella gassosa, cioè la finanza. Oh, ma qualcuno ha parlato di finanza di lor signori? Non sanno che esiste? Lo sa solo il? I tanti critici di Draghi hanno scritto che lui sarebbe un uomo della finanza, ma della finanza hanno detto qualcosa? No! Niente. Draghi sa ...