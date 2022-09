Juve, piano per legare i compensi dei manager ai risultati economici (Di domenica 25 settembre 2022) Tra le novità deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Juventus venerdì c’è anche una novità per quanto riguarda i compensi dei principali manager della società. Il CdA, infatti, ha “deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato ‘piano di Performance Shares 2023/2024 2027/2028’, riservato a soggetti da individuarsi da L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 25 settembre 2022) Tra le novità deliberate dal Consiglio di Amministrazione dellantus venerdì c’è anche una novità per quanto riguarda idei principalidella società. Il CdA, infatti, ha “deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea undibasati su strumenti finanziari denominato ‘di Performance Shares 2023/2024 2027/2028’, riservato a soggetti da individuarsi da L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

GoalItalia : Allegri svela il suo piano originario: Locatelli avrebbe dovuto fare la prima riserva senza il grave infortunio di… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Juve, piano per legare i compensi dei manager ai risultati economici: Tra le novità deliberate… - marcullo02 : RT @CalcioFinanza: Juventus, approvato dal CdA un nuovo piano per legare i compensi dei top manager ai risultati economici della società co… - enricoI00 : RT @CalcioFinanza: Juventus, approvato dal CdA un nuovo piano per legare i compensi dei top manager ai risultati economici della società co… - CalcioFinanza : Juventus, approvato dal CdA un nuovo piano per legare i compensi dei top manager ai risultati economici della socie… -