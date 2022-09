Iran, uccisa ‘la ragazza con la coda’ Hadis Najafi: era diventata uno dei simboli delle proteste nel Paese (Di domenica 25 settembre 2022) Capelli biondi, senza velo, raccolti in uno chignon, pronta ad affrontare la repressione della polizia. Con questa immagine immortalata in un video girato nel corso delle proteste in Iran scoppiate dopo l’uccisione della 22enne Mahsa Amini, ragazza curdo-Iraniana morta in custodia dopo essere stata arrestata dalla “polizia morale”, Hadis Najafi era diventato uno dei simboli delle manifestazioni contro il regime degli ayatollah. Aveva solo 20 anni e sabato sera, secondo quanto riferiscono numerosi account Twitter che seguono le proteste, è stata uccisa dalle forze di sicurezza Iraniane a Karaj, vicino a Teheran. Secondo quanto circola sugli account Twitter, la ragazza è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Capelli biondi, senza velo, raccolti in uno chignon, pronta ad affrontare la repressione della polizia. Con questa immagine immortalata in un video girato nel corsoinscoppiate dopo l’uccisione della 22enne Mahsa Amini,curdo-iana morta in custodia dopo essere stata arrestata dalla “polizia morale”,era diventato uno deimanifestazioni contro il regime degli ayatollah. Aveva solo 20 anni e sabato sera, secondo quanto riferiscono numerosi account Twitter che seguono le, è statadalle forze di sicurezzaiane a Karaj, vicino a Teheran. Secondo quanto circola sugli account Twitter, laè ...

