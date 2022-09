Inter, il punto sui rinnovi: un titolare pronto a partire! (Di domenica 25 settembre 2022) In casa Inter si lavora in vista del futuro. In occasione della sosta per le nazionali, infatti, i nerazzurri stanno facendo il punto della situazione sui rinnovi di diversi calciatori. Sono giorni di riflessione per Marotta e Ausilio. I dirigenti nerazzurri stanno cercando di capire chi prolungherà il contratto con il club e chi, invece, verrà lasciato andare. Inter Marotta Ausilio A fare il punto della situazione è stato Alfredo Pedullà che, alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato chi può rinnovare e chi può lasciare l’Inter. Queste, di seguito, sono state le sue dichiarazioni: “Cordaz è una storia che può essere affrontata in primavera, D’Ambrosio e Darmian hanno dimostrato di essere preziosi e il prolungamento per una stagione può entrare nella logica delle cose. Dzeko è ... Leggi su rompipallone (Di domenica 25 settembre 2022) In casasi lavora in vista del futuro. In occasione della sosta per le nazionali, infatti, i nerazzurri stanno facendo ildella situazione suidi diversi calciatori. Sono giorni di riflessione per Marotta e Ausilio. I dirigenti nerazzurri stanno cercando di capire chi prolungherà il contratto con il club e chi, invece, verrà lasciato andare.Marotta Ausilio A fare ildella situazione è stato Alfredo Pedullà che, alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato chi può rinnovare e chi può lasciare l’. Queste, di seguito, sono state le sue dichiarazioni: “Cordaz è una storia che può essere affrontata in primavera, D’Ambrosio e Darmian hanno dimostrato di essere preziosi e il prolungamento per una stagione può entrare nella logica delle cose. Dzeko è ...

