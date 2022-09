Inghilterra, Sterling: «Ingiusto incolpare solo Southgate» (Di domenica 25 settembre 2022) Le parole di Raheem Sterling a difesa del ct dell’Inghilterra Southgate: «Da quando è arrivato ha cambiato enormemente la nostra mentalità» Intervenuto nella conferenza stampa che precede la sfida tra Inghilterra e Germania, Raheem Sterling ha preso le difese di Gareth Southgate, finito nel mirino dei media e dei tifosi dopo la sconfitta contro l’Italia e la conseguente retrocessione in Lega B in Nations League. Di seguito le sue parole. «Da quando è arrivato ha cambiato enormemente la nostra mentalità. Ha sempre fatto di tutto per proteggerci, e non è giusto che sia soltanto lui ad assumersi le responsabilità, lo dobbiamo fare anche noi calciatori». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Le parole di Raheema difesa del ct dell’: «Da quando è arrivato ha cambiato enormemente la nostra mentalità» Intervenuto nella conferenza stampa che precede la sfida trae Germania, Raheemha preso le difese di Gareth, finito nel mirino dei media e dei tifosi dopo la sconfitta contro l’Italia e la conseguente retrocessione in Lega B in Nations League. Di seguito le sue parole. «Da quando è arrivato ha cambiato enormemente la nostra mentalità. Ha sempre fatto di tutto per proteggerci, e non è giusto che sia soltanto lui ad assumersi le responsabilità, lo dobbiamo fare anche noi calciatori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

