Il caso dei supplenti di sostegno mandati a casa dopo due settimane di scuola (Di domenica 25 settembre 2022) E' scontro tra i presidi del Lazio e l'ufficio scolastico regionale sugli incarichi ai docenti nelle scuole del territorio. Cristina Costarelli, dirigente del Newton e presidente dell'Anp Lazio, punta il dito contro le assegnazioni... Leggi su today (Di domenica 25 settembre 2022) E' scontro tra i presidi del Lazio e l'ufficio scolastico regionale sugli incarichi ai docenti nelle scuole del territorio. Cristina Costarelli, dirigente del Newton e presidente dell'Anp Lazio, punta il dito contro le assegnazioni...

gippu1 : #Juventus In caso di esonero dell'allenatore, il Manuale della Perfetta Società allo Sbando prevede l'assunzione di… - CarloCalenda : Non è un caso che sulla notizia si sia lanciato tutto il @pdnetwork condannando il “molestatore” Richetti a prescin… - BelpietroTweet : «Repubblica» ripete la litania sull’Italia isolata e a rischio autocrazia in caso di vittoria della destra. Il soli… - romatoday : Il caso dei supplenti di sostegno mandati a casa dopo due settimane di scuola - StefyB85 : @Pappagallorosa1 @_Qualunquemente @bg00101010 @_Sazed @neetally Sai che non lo so? Sui documenti non è scritto... h… -