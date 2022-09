GF VIP | “Si sono picchiate”: caos nella casa, è successo davvero [VIDEO] (Di domenica 25 settembre 2022) All’interno della casa del GF VIP sta già succedendo di tutto. La rivelazione delle ultime ore fa luce su un rapporto ormai logorato: sono arrivate alle mani GF VIP (Screen da Twitter)Il reality show più irriverente della TV è ritornato con tutta la sua forza trascinatrice. Con Alfonso Signorini al timone e Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste, la nuova edizione del GF VIP si sta già dimostrando all’altezza delle aspettative del pubblico: il materiale non manca affatto. Nelle ultime ore, all’interno della casa, un nuovo inquilino ha però rivelato un retroscena inedito e che getta molte ombre su una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione: sono arrivate alle mani. GF VIP: la verità su Pamela Prati Giovanni Ciacci (Twitter)Uno degli ultimi entrati nella casa ... Leggi su specialmag (Di domenica 25 settembre 2022) All’interno delladel GF VIP sta già succedendo di tutto. La rivelazione delle ultime ore fa luce su un rapporto ormai logorato:arrivate alle mani GF VIP (Screen da Twitter)Il reality show più irriverente della TV è ritornato con tutta la sua forza trascinatrice. Con Alfonso Signorini al timone e Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste, la nuova edizione del GF VIP si sta già dimostrando all’altezza delle aspettative del pubblico: il materiale non manca affatto. Nelle ultime ore, all’interno della, un nuovo inquilino ha però rivelato un retroscena inedito e che getta molte ombre su una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione:arrivate alle mani. GF VIP: la verità su Pamela Prati Giovanni Ciacci (Twitter)Uno degli ultimi entrati...

