Exit poll elezioni: Giorgia Meloni verso la vittoria, può diventare premier (Di domenica 25 settembre 2022) In base ai primissimi dati degli Exit poll a vincere le elezioni politiche del 25 settembre è Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni. È lei che avrà la possibilità concreta di ricevere dal presidente della Repubblica l'incarico di formare un nuovo Governo di Centrodestra. ll Centrodestra avanti nettamente sul Centrosinistra. Di fatto l'Italia vira a destra. Secondo il primo Exit poll, Fratelli d'Italia è il primo partito con il 22-26% a traino di una coalizione di centrodestra che veleggia sopra il 40% (tra il 41% e il 45% per Opinio Rai; tra il 43 e il 47% per Swg La7) verso la maggioranza assoluta sia alla Camera sia al Senato. Exit poll Camera, Opinio per Rai: FdI 22-26%, PD 17-21%, M5S 13,5-17,5%, Lega ...

