Elezioni 2022, Conte tiene e tallona Pd: ‘resuscita’ M5S e sfiora 16% (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – tiene il M5S, dato per morto solo fino a qualche settimana fa. tallona il Pd – avanti di un soffio – supera la Lega e si piazza al terzo posto, stando almeno alle prime proiezioni. Lontani, certo, i risultati del 2018, quando il M5S centrò il 33% diventando il primo partito d’Italia. Ma in questi cinque anni è successo l’impensabile: Luigi Di Maio ha guidato una scissione senza precedenti, i big sono stati ‘rottamati’ per tenere fede alla regola dei due mandati, Giuseppe Conte ha acceso la miccia di una caduta di governo inattesa e dolorosa – solo per citare i ‘terremoti’ più recenti. Al quartier generale grillino di via di Campo Marzio – dove a urne ancora aperte preoccupavano e non poco i numeri sull’affluenza al Sud – il bicchiere è mezzo pieno: il risultato delle prime proiezioni – che davano il M5S vicino al 17% – ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) –il M5S, dato per morto solo fino a qualche settimana fa.il Pd – avanti di un soffio – supera la Lega e si piazza al terzo posto, stando almeno alle prime proiezioni. Lontani, certo, i risultati del 2018, quando il M5S centrò il 33% diventando il primo partito d’Italia. Ma in questi cinque anni è successo l’impensabile: Luigi Di Maio ha guidato una scissione senza precedenti, i big sono stati ‘rottamati’ per tenere fede alla regola dei due mandati, Giuseppeha acceso la miccia di una caduta di governo inattesa e dolorosa – solo per citare i ‘terremoti’ più recenti. Al quartier generale grillino di via di Campo Marzio – dove a urne ancora aperte preoccupavano e non poco i numeri sull’affluenza al Sud – il bicchiere è mezzo pieno: il risultato delle prime proiezioni – che davano il M5S vicino al 17% – ...

