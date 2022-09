Don't worry darling, un gradevole pasticcio alla Truman Show (Di domenica 25 settembre 2022) DON'T worry darling AL CINEMA con Florence Pugh, Harry Stiles e Chris Pine. Regia di Olivia Wilde. Produzione USA 2022. Durata: 2 oreLA TRAMA. Victory è una cittadina isolata nel deserto della California. La vita score idillliaca. I mariti vanno a lavorare ogni giorno in una zona ai confini del deserto. Lavoro misterioso, ma (pare) molto remunerativo. Le donne badano alla casa fanno shopping, vanno in piscina. Solo una sembra farsi domande. Che lavoro fa il marito? Perchè la loro esistenza sembra regolata giorno su giorno ora su ora? Dalle domande alla ribellione alla fuga. Verso dove? Difficile dirlo. PERCHE' VEDERLO? Perché la suspense è sempre alta e l'identificazione del pubblico colla bionda Alice. alla sua prima regia Olivia Wilde (la bella di "Doctor House") dimostra un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) DON'TAL CINEMA con Florence Pugh, Harry Stiles e Chris Pine. Regia di Olivia Wilde. Produzione USA 2022. Durata: 2 oreLA TRAMA. Victory è una cittadina isolata nel deserto della California. La vita score idillliaca. I mariti vanno a lavorare ogni giorno in una zona ai confini del deserto. Lavoro misterioso, ma (pare) molto remunerativo. Le donne badanocasa fanno shopping, vanno in piscina. Solo una sembra farsi domande. Che lavoro fa il marito? Perchè la loro esistenza sembra regolata giorno su giorno ora su ora? Dalle domanderibellionefuga. Verso dove? Difficile dirlo. PERCHE' VEDERLO? Perché la suspense è sempre alta e l'identificazione del pubblico colla bionda Alice.sua prima regia Olivia Wilde (la bella di "Doctor House") dimostra un ...

