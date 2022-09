Djokovic-Auger-Aliassime in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2022 (Di domenica 25 settembre 2022) Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime si affronteranno nel primo incontro di singolare del day 3 della Laver Cup 2022. Il serbo torna subito in campo dopo aver sconfitto l’americano Frances Tiafoe nell’arco della seconda giornata. Sul finire anche il successo in doppio al fianco di Matteo Berrettini contro la coppia formata dall’australiano Alex De Minaur e dallo statunitense Jack Sock. Dall’altra parte troverà il giovane canadese, che quest’anno ha già incontrato e sconfitto sulla terra rossa di Roma. Per Auger-Aliassime si tratta del secondo match nella manifestazione dopo aver perso in tre lottatissimi set proprio contro Berrettini. Le quote dei bookmakers tendono a premiare il campione serbo ma il nordamericano, complice un gioco che si adatta molto bene alla ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Novake Felixsi affronteranno nel primo incontro di singolare del day 3 dellaCup. Il serbo torna subito in campo dopo aver sconfitto l’americano Frances Tiafoe nell’arco della seconda giornata. Sul finire anche il successo in doppio al fianco di Matteo Berrettini contro la coppia formata dall’australiano Alex De Minaur e dallo statunitense Jack Sock. Dall’altra parte troverà il giovane canadese, che quest’anno ha già incontrato e sconfitto sulla terra rossa di Roma. Persi tratta del secondo match nella manifestazione dopo aver perso in tre lottatissimi set proprio contro Berrettini. Le quote dei bookmakers tendono a premiare il campione serbo ma il nordamericano, complice un gioco che si adatta molto bene alla ...

