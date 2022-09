Danimarca vs Francia – pronostico e possibili formazioni (Di domenica 25 settembre 2022) Nell’ultima giornata del Gruppo 1 della Lega A della UEFA Nations League, la Danimarca, che punta alle finali, accoglierà una Francia decisa a evitare la retrocessione in Lega B. Gli uomini di Kasper Hjulmand sono stati sconfitti 2-1 dalla Croazia l’ultima volta, mentre i Bleus hanno avuto la meglio sull’Austria per 2-0 in vista della trasferta di domenica a Copenaghen. Il calcio di inizio di Danimarca vs Francia è previsto domenica 25 settembre alle 20:45 Anteprima della partita Danimarca vs Francia: a che punto sono le due squadre Danimarca La vittoria della Danimarca sulla Croazia le avrebbe garantito un posto in finale di Nations League, ma l’undici di Hjulmand non ha saputo rispondere alla superiorità dei Chequered Ones nella sconfitta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 settembre 2022) Nell’ultima giornata del Gruppo 1 della Lega A della UEFA Nations League, la, che punta alle finali, accoglierà unadecisa a evitare la retrocessione in Lega B. Gli uomini di Kasper Hjulmand sono stati sconfitti 2-1 dalla Croazia l’ultima volta, mentre i Bleus hanno avuto la meglio sull’Austria per 2-0 in vista della trasferta di domenica a Copenaghen. Il calcio di inizio divsè previsto domenica 25 settembre alle 20:45 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreLa vittoria dellasulla Croazia le avrebbe garantito un posto in finale di Nations League, ma l’undici di Hjulmand non ha saputo rispondere alla superiorità dei Chequered Ones nella sconfitta ...

periodicodaily : Danimarca vs Francia – pronostico e possibili formazioni #25settembre #nationsleague - sportli26181512 : Francia, Giroud dovrebbe partire in panchina contro la Danimarca: Come riporta l'edizione odierna de 'L'Equipe', Di… - milansette : Francia, Giroud dovrebbe partire in panchina contro la Danimarca #acmilan #rossoneri - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Francia, Giroud dovrebbe partire in panchina contro la Danimarca -