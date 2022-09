"Cosa dicono gli exit-poll, quelli seri": fuga di notizie a ridosso degli spogli (Di domenica 25 settembre 2022) Qualche exit poll comincia già a girare? Secondo la tribuna politica di Twitter ci sarebbero già dei dati in giro e tendenzialmente potrebbero tenere anche in quelli ufficiali che arriveranno. A darne notizia è Gianni Riotta che con un tweet sibillino spiega Cosa avrebbe visto: "exit polls in giro ovunque, quelli seri, malgrado crollo affluenza senza sorprese finora: terranno?". A chi gli chiede di quali dati stia parlando, Riotta ha risposto in modo secco con tono romanesco: "Non se po dì". Insomma c'è molta attesa per i dati e di fatto a quanto pare su Twitter c'è già la corsa alle anticipazioni. E nella corsa ai dati è arrivata la frase serafica di Guido Crosetto, uomo saggio che sa attendere i tempi giusti: "Tutti a cercare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Qualchecomincia già a girare? Secondo la tribuna politica di Twitter ci sarebbero già dei dati in giro e tendenzialmente potrebbero tenere anche inufficiali che arriveranno. A darne notizia è Gianni Riotta che con un tweet sibillino spiegaavrebbe visto: "s in giro ovunque,, malgrado crollo affluenza senza sorprese finora: terranno?". A chi gli chiede di quali dati stia parlando, Riotta ha risposto in modo secco con tono romanesco: "Non se po dì". Insomma c'è molta attesa per i dati e di fatto a quanto pare su Twitter c'è già la corsa alle anticipazioni. E nella corsa ai dati è arrivata la frase serafica di Guido Crosetto, uomo saggio che sa attendere i tempi giusti: "Tutti a cercare ...

