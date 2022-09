Calcio, Roberto Mancini: “Proveremo a passare il turno; tra noi e l’Ungheria è un 50 e 50” (Di domenica 25 settembre 2022) Match decisivo quello in programma nella giornata di domani, alla Puskas Arena di Budapest, tra Ungheria e Italia per la UEFA Nations League: le due Nazionali si contendono il primo posto nel girone e, dunque, l’accesso alle Final Four del 2023. Roberto Mancini ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia, conscio della sua importanza vista la posta in palio. Per l’Ungheria basta un pareggio, avendo due punti di vantaggio sugli azzurri; per questi ultimi non c’è altra strada: servono i tre punti per superare il girone da primi in classifica. Ecco le dichiarazioni del C.T. azzurro in conferenza stampa: “Non è mai semplice giocare in Ungheria; il loro percorso sinora in questa Nations League è stato più che positivo, sono molto contento per il mio ex compagno di squadra Marco Rossi, ha fatto un grande ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Match decisivo quello in programma nella giornata di domani, alla Puskas Arena di Budapest, tra Ungheria e Italia per la UEFA Nations League: le due Nazionali si contendono il primo posto nel girone e, dunque, l’accesso alle Final Four del 2023.ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia, conscio della sua importanza vista la posta in palio. Perbasta un pareggio, avendo due punti di vantaggio sugli azzurri; per questi ultimi non c’è altra strada: servono i tre punti per superare il girone da primi in classifica. Ecco le dichiarazioni del C.T. azzurro in conferenza stampa: “Non è mai semplice giocare in Ungheria; il loro percorso sinora in questa Nations League è stato più che positivo, sono molto contento per il mio ex compagno di squadra Marco Rossi, ha fatto un grande ...

